Кале Хальфварссон: Клебо является претендентом на золото во всех гонках в Пекине

Шведский лыжник Кале Хальфварссон заявил, что норвежец Йоханнес Клебо на данном этапе карьеры кажется непобедимый. Ранее он победил на «Тур де Ски» 2021/22 с отрывом от второго места более двух минут.

«Клебо кажется непобедимым. Он силён и хорошо работает. Он никогда не перестаёт производить впечатление. Сейчас он лучший во всех видах и является претендентом на золото во всех гонках в Пекине», — приводит слова Хальфварссона NRK.

Отметим, что Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом Кореи-2018. Там он завоевал золото в личном и командном спринте, а также в эстафете.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.