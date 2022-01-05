Канадец Кершоу: В целом Большунов уверенно провел «Тур де Ски», он прибавляет

Канадский лыжник и чемпион мира 2011 года Девон Кершоу положительно оценил многодневку «Тур де Ски» для россиянина Александра Большунова, который занял в итоге второе место с отставанием от лидера более двух минут.

«Кого-то может разочаровать пятое место Большунова в масс-старте классикой, но на месте российских болельщиков и фанатов Александра я бы не стал это учитывать. Он прибавляет. У Большунова был такой тяжелый подготовительный период с травмами и операциями», - передает слова Кершоу подкат FasterSkier.

Александр Большунов стал вторым в «Тур де Ски» 2021/22, пропустив вперед своего непримиримого соперника норвежца Йоханнеса Клебо.