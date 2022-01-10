Бородавко - об отмене этапа Кубка мира в Словении: Будет готовиться в штатном режиме к Олимпиаде

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на отмену заключительного перед Олимпиадой-2022 этапа Кубка мира в словенской Планице.

«Мы будем продолжать готовиться к Олимпиаде в штатном режиме, ждать и надеяться, что соревнования в Китае будут проведены», —- приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Причиной отмены соревнований называется пандемия коронавируса. Федерация отметила, что не исключает замену места проведения этапа.

Напомним, ранее был отменен этап и во французском Ле Русе, таким образом, лыжники в следующий раз выйдут на старт уже на Олимпиаде в Пекине. 5 февраля у женщина назначен скиатлон.