Тихонов поддержал решение отменить этап Кубка мира в Словении

Экс-президент СБР Александр Тихонов отреагировал на отмену заключительного перед Олимпиадой-2022 этапа Кубка мира в словенской Планице.

«Ситуация серьезная, много случаев с летальным исходом. А если в каждой команде один или два спортсмена будут инфицированы? Вопрос серьезный», - приводит слова Тихонова «СЭ».

Причиной отмены соревнований называется пандемия коронавируса. Федерация отметила, что не исключает замену места проведения этапа.

Напомним, ранее был отменен этап и во французском Ле Русе, таким образом, лыжники в следующий раз выйдут на старт уже на Олимпиаде в Пекине. 5 февраля у женщина назначен скиатлон.