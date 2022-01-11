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Бородавко считает, что не следует обсуждать использование запрещенных смазок на Кубке Скандинавии

Имена подозреваемых в нарушении спортсменов не разглашается.
11 января 2022 15:29
автор: Максим Скороходов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал использование запрещенных смазок спортсменами на Кубке Скандинавии.

«Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимания. Это только разжигает интерес и не несет никакой пользы. Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, можно будет делать какие-то предположения, а пока они ничего не стоят», - приводит слова БородавкоГазета.Ru”.

Отметим, что гоночный директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей подтвердил, что некоторые спортсмены использовали запрещенные смазки для лыж во время Кубка Скандинавии, но не назвал конкретных имен.

источник: «Газета.Ru»
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