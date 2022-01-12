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Норвежский тренер - о скандале со смазкой: Правила основаны на доверии, и теперь оно подорвано

Часть скандинавских спортсменов умышленно использовала запрещенные составы
12 января 2022 00:51
автор: Александр Шульгин

Норвежский тренер лыжников Эйвинд Арне Бьоланд эмоционально отреагировал на новость о том, что часть спортсменов использовала запрещенные составы в смазках своих лыж в рамках выступлений на Кубке Скандинавии.

«Никогда еще я так не злился на лыжные гонки. Это был обман в худшем его проявлении. Кто-то намеренно всех обманул, и я чертовски разозлился. Правила основаны на доверии, и теперь это доверие подорвано. У нас такого не может быть, надо что-то делать с этим.

Теперь я чувствую, что моя чаша терпения переполнена. Мы тратим чертовски много времени, денег и сил на крохотную надежду достичь вершины мира, а потом встречаем откровенное жульничество. Это такая провокация, что я изо всех сил пытаюсь найти слова», - написал специалист в своем твиттере.

Напомним, ранее стало известно о том, что некоторые норвежские и шведские лыжники использовали во время соревнований фторосодержащие мази, несмотря на то, что FIS ввела запрет на них минувшим летом.

Стоит отметить, что Кубок Скандинавии не является турниром, проводимым под эгидой международной организации.

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