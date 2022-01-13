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Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка «Открытие»

Девятый Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк «Открытие», пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля.
Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка «Открытие»
13 января 2022 11:00
автор: Сергей Иванов

Особенностью этого года станет отдельный забег на 50 км классическим стилем, который состоится 8 апреля. Эта мера наряду с отменой регистрационного сбора, как считают организаторы, позволит привлечь дополнительно новых профессиональных участников гонки.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Его организаторы - правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» и банк «Открытие». Каждый год на это спортивное событие в столицу Югры приезжают тысячи российских и международных гостей и участников. В прошлом году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,8 тыс. человек и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.

Участие в марафоне будет бесплатным: как и в 2021 году, регистрационный сбор отменен. Единственным требованием организаторов будет наличие QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании.

В первый день, 8 апреля, спортсмены и любители пробегут 50 километров классическим стилем. На следующий день, 9 апреля, состоится массовый старт, лыжники выйдут на дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем. Для участников традиционно предлагаются три дистанции – 5, 25 и 50 км. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые пройдет в онлайн-формате. На дистанцию 25 и 50 км допускаются спортсмены старше 18 лет. Зарегистрироваться на марафон можно будет на сайте марафона с 17 января.

«В этом году спортивный праздник в Югре продлиться дольше – теперь лыжники будут соревноваться 2 дня. Марафон стал ближе к формату международных лыжных марафонов, которые предусматривают отдельные забеги для классического и конькового стиля. «Открытие» - традиционный партнер марафона, и я рад, что в этом году мы остаемся верным другом и партнером этого значимого для ХМАО-Югры, и для любителей спорта праздника», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI выступают в качестве официальных информационных партнеров Югорского лыжного марафона-2022.

источник: «Советский спорт»
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