Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило рассказал о подготовке региона к проведению финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в марте, в том числе, о предпринимаемых мерах борьбы с коронавирусом.

«Мы рассчитываем, что к нам приедут все сильнейшие лыжники мира, хотя решение об их участии будут принимать национальные федерации. Но кто будет бороться за кубковые очки, тот точно будет стартовать в Тюмени. Что касается защитных мер от коронавируса, то есть специальный райдер международной федерации, которому мы должны следовать. Будет сделано все, чтобы защитить участников соревнований от заражения ковидом.

Может ли пандемия коронавируса помешать проведению в Тюмени финала Кубка мира? Все будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в регионе ближе к началу соревнований. Но сейчас подготовка к этапу идет в полном объеме, билеты продаются очень хорошо. Не исключаю, что к окончанию Олимпиады они и вовсе закончатся», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, соревнования пройдут с 18 по 20 марта 2022 года и будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин (по три): спринт свободным стилем, масс-старт и классическая гонка преследования.

Этап пройдет в спорткомплексе «Жемчужина Сибири».

Ранее стало известно об отмене двух этапов во Франции и Словении в канун Олимпийских игр в Пекине. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка в этих странах.