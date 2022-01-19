Дмитрий Губерниев: Три лидера Норвегии связаны с допингом

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о случаях употребления допинга норвежскими лыжниками.
«Есть факты - три лидера Норвегии связаны с допингом: Сундбю, Йохауг и Бьорген. Совпадение? Не думаю», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Напомним, двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован за употребление допинга в 2016 году.
В отношении Йохауг также имелись факты об использовании лыжницей запрещенных веществ.
Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген сдала положительный допинг-тест на чемпионате мира в финском Лахти, что не помешало ей выиграть четыре золотые награды на турнире.
источник: Чемпионат.com