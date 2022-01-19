В Норвегии призвали своих лыжников не использовать фторосодержащие смазки для инвентаря

Норвежские СМИ просят своих спортсменов следить за выбором смазок для лыж.

«Перед Олимпиадой велико недоверие к их норвежским конкурентам. Это может повлиять на выбор запрещенной фторсодержащей смазки. На FIS усиливается давление введения контроля над фторсодержащими смазками уже во время Игр в Пекине. Спортсмены, тренеры и смазчики во всех ведущих лыжных странах требуют введения запрета на наиболее токсичные виды смазок. Норвежские смазчики не будут использовать продукты из фтора C8 на Олимпиаде. У них более их нет, от них избавились.. Однако мы всё равно под подозрением», - приводит RT статью норвежского Dagbladet.

Напомним, ранее стало известно о том, что некоторые норвежские и шведские лыжники использовали во время Кубка Скандинавии фторосодержащие мази, несмотря на то, что FIS ввела запрет на них минувшим летом.

Стоит отметить, что Кубок Скандинавии не является турниром, проводимым под эгидой международной организации.