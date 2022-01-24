Часть норвежских лыжников могут вылететь в Пекин позже из-за контакта с зараженным тренером

Часть лыжников сборной Норвегии может вылететь в Пекин для участия в Олимпийских играх позже остальных в связи с контактом с заболевшим тренером национальной команды.

«Я могу подтвердить, что некоторые из них тесно контактировали с Монсеном и будут считаться близкими контактами. В то же время я должен отметить, что речь идёт об итальянских правилах. Мы наверняка придем к ситуации, когда отдельным спортсменам придётся выезжать на Олимпиаду позже

Я вернусь к этому вопросу, когда у нас будет полная картина. Дело даже не в том, какой ответ на это дают нам итальянские власти. Мы должны были сами определить этих людей, полагаясь на наши тренировочные планы. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы сделать всё по правилам», - приводит слова менеджера сборной Норвегии Эспена Бьервига TV2.

Напомним, ранее стало известно, что наставник команды Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус и теперь должен отправиться на карантин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.