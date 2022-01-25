Алексей Баранников: Карантин норвежских лыжников перед ОИ-2022 идем им только в плюс

Многократный чемпион России по лыжным гонкам Алексей Баранников отреагировал на информацию о карантине в сборной Норвегии.

Напомним, что лыжники изолировались перед Олимпиадой в Пекине из-за положительного теста на коронавирус у тренера Арильда Монсена.

«Вся подготовка уже сделана, эти дни на карантине вообще ничего не решают. Чаще всего такая пауза идет только в плюс, потому что по моему опыту большая часть команд просто перетренировывается, и спортсменам как раз необходим этот отдых, чтобы потом выстрелить на основных стартах. Я думаю, что для норвежцев это так или иначе будет позитив», - цитирует Баранникова «Газета.Ru».

Отметим, что изначально норвежская команда планировала, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января. Рейс перенесли на 31-е число.