Стали известны члены женской сборной Норвегии по лыжам, которые заразились коронавирусом

Лыжницы олимпийской сборной Норвегии Хейди Венг и Анне Кальво сдали положительные тесты на коронавирус. В настоящий момент они находятся в Италии, где проходят горную подготовку перед вылетом в Пекин.

Об этом информирует NRK.

Ранее сообщалось, что лыжницы женской сборной Норвегии, вошедшие в олимпийский состав сборной, отложили вылет на зимние Олимпийские игры в Пекин из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена.

До этого аналогичное решение было принято для мужской сборной. Изначально планировалось, что спортсмены прилетят на Олимпийские игры в Пекин 27 января, но теперь дату перенесли на 31 января.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.