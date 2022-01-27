«Скрещиваем пальцы, надеемся на лучшее». Клебо и другие норвежские лыжники не могут вылететь в Китай

Лидер норвежской лыжной сборной Йоханнес Клебо поделился последними новостями из стана команды, которая продолжает оставаться в Италии на карантине.

«Последние несколько дней были очень особенными, и, похоже, следующие дни будут такими же. Как многие из вас слышали, COVID-19 оставил свой след в нашем тренировочном лагере в Италии.

Все еще ждем новых результатов тестов, а также живем в полной изоляции. Нужно принять это и просто стараться сосредоточиться на Олимпиаде. «Не тратьте свою энергию на то, что вы не можете изменить» - это то, чем я стараюсь жить, и это именно то, что собираюсь делать в этой ситуации.

Мы сделали все возможное, чтобы держаться подальше от коронавируса. Скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее», - написал спортсмен в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)

Напомним, и мужская, и женская норвежские сборные не могут вылететь в Пекин после того, как один из тренеров Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус.

После этого заболевание было выявлено у двух представительниц женской команды.