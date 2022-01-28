Ханс Холунд - о коронавирусе Крюгера: Вся подготовка к Олимпиаде пойдет коту под хвост, это грустно

Трехкратный чемпион мира Ханс Холунд высказался о положительном тесте на коронавирус Симена Крюгера перед стартом Олимпийских игр в Пекине.

«Это невероятно грустно. За отбором на Олимпийские игры будет много тяжелой работы, все пойдет коту под хвост, и это определенно очень неприятно Симену.

Все зависит от того, насколько он болен. С небольшим количеством вируса в его теле, я думаю, он будет готов к марафону.

Ситуация с инфекцией ужасно напрягает. Будем надеяться, что в ближайшие дни положительных результатов больше не будет», — цитирует Крюгера NRK.

Крюгер является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года, в частности, он действующий победитель скиатлона на 30 км, который он пропустит в Пекине из-за карантина. На его счету также две серебряные медали чемпионата мира в 2021 году, и одна бронзовая награда.