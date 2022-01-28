«Он создан для этой Олимпиады». Нортуг высказался о потере Крюгера перед Олимпиадой

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг высказался о потере Симена Крюгера перед стартом Олимпийских игр в Пекине.

«Это большой удар для беговых лыж. Мы потеряли одну из наших лучших золотых карт. Мы претендовали с Сименом Крюгером на золото на нескольких дистанциях. Он олимпийский чемпион в беге на 30 км. Ему предстояло пройти третий этап эстафеты.

Симен прекрасно себя чувствует на большой высоте. Мы видели это в Давосе: крутая лыжная гонка на 15 км. Он был создан для этой Олимпиады», — сказал норвежский лыжный король Петтер Нортуг норвежскому сайту TV-2.

Крюгер является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года, в частности, он действующий победитель скиатлона на 30 км, который он пропустит в Пекине из-за карантина. На его счету также две серебряные медали чемпионата мира в 2021 году, и одна бронзовая награда.