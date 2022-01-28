Клебо вернулся в Норвегию на частном самолете

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вернулся на родину со сборов национальной команды в Италии.

Как сообщает VG, 25-летний спортсмен прилетел на частном самолете, который ему предоставил одним из спонсоров. По рекомендации федерации, никто из других норвежских лыжников не смог присоединится к Клебо. Остальные члены команды прилетят в Осло 30 января, а на следующий день отправятся в Пекин на Олимпиаду.

«Приятно было в четверг днем получить ответ, что тест на коронавирус отрицательный. В ближайшие дни и недели продолжу делать все, чтобы избежать заражения», - заявил Клебо.

Напомним, что ранее коронавирусом заболел тренер норвежских лыжников Арильд Монсен. После этого положительные тесты на COVID-19 сдали несколько спортсменов, в том числе Хейди Венг и Симен Крюгер.