Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам вернулась из Италии домой

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе вернулась с высотного сбора Италии домой в Норвегию. Ранее несколько членов команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Сообщает TV2.

На сборе в Италии норвежские лыжники сдали несколько положительных тестов на коронавирус. В понедельник, 24 января, было подтверждено, что тренер Арильд Монсен заразился, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анны Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В мужской команде инфекции был подвержен действующий олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Крюгер.

Сообщается, что 31 января норвежцы полетят в Пекин. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.