Вокуев прокомментировал победу на «Марчалонге» с двухминутным преимуществом

Российский лыжник Ермил Вокуев прокомментировал свою победу на «Марчалонге» в рамках лыжной серии Ski Classics на 70 км.

«Пока одни эмоции, даже не знаю, что сказать. Рад, что войду в историю на «Марчалонге». Рано ушёл в отрыв? Чувствовал себя хорошо, спасибо сервису. Лыжи работали отлично, меня вели, держал 2 минуты, сумел сохранить отрыв до финиша», — сказал Вокуев в эфире «Матч ТВ».

Большую часть дистанции (около 60 км) Вокуев преодолел в одиночестве, так как начал уходить в отрыв в первой части гонки. В 2021 году в аналогичной дисциплине победу одержал швед Эмиль Перссон, а Вокуев стал третьим.