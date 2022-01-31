Лыжник сборной России Терентьев не прилетел вместе с командой в Пекин

Лыжник сборной России Александр Терентьев не смог отправиться вместе с основной командой на Олимпийские игры в Пекин-2022 из-за микротравмы.

Об этом сообщил тренер Артем Жмурко, помощник Юрия Бородавко.

«Юрий Бородавко и Терентьев прилетят в Пекин позже. Сейчас они находятся в Италии. Причина — микротравма Терентьева», — приводит слова Жмурко matchtv.ru.

Отметим, что соревнования по лыжным гонкам пройдут на Олимпиаде с 5 по 20 февраля. В этой дисциплине разыграют 12 комплектов наград. Александр Терентьев должен выступить в личном спринте.