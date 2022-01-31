Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, когда Терентьев и Бородавко смогут вылететь на Олимпиаду

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, когда лыжник сборной России Александр Терентьев и тренер Юрий Бородавко смогут вылететь в Пекин из Италии.
«Саша упал неудачно. Юрий Викторович остался с ним. Слава богу, что ничего не сломано, травма несерьёзная. Тесты отрицательные, 4 февраля вылетят в Пекин», — рассказала Елена Вяльбе «Чемпионату».
Отметим, что соревнования по лыжным гонкам пройдут на Олимпиаде с 5 по 20 февраля. В этой дисциплине разыграют 12 комплектов наград. Александр Терентьев должен выступить в личном спринте.
источник: Чемпионат.com