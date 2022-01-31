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Степанова высказалась о коронавирусе в сборной Норвегии перед стартом Олимпиады-2022

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
31 января 2022 12:53
автор: Александр Бойченко

Лыжница сборной России Вероника Степанова высказалась о случаях заражения коронавирусом в национальной команде Норвегии.

«Мы никогда не паниковали, хотя случаи заражения в сборной Норвегии были уже тогда, когда они одновременно с нами находились на сборах в итальянской деревне.

Моя группа тренировалась в другом месте, чем норвежская олимпийская сборная. Ближе всего из норвежцев за последние дни я пересекалась с Мартином Левстрёмом Ньенгетом», — приводит слова Степановой норвежское издание Dagbladet.

Ранее инфекцией подверглись действующий олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер, члены женской команды Анне Кальво и Хейди Венг.

источник: Dagbladet
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