Степанова высказалась о коронавирусе в сборной Норвегии перед стартом Олимпиады-2022

Лыжница сборной России Вероника Степанова высказалась о случаях заражения коронавирусом в национальной команде Норвегии.

«Мы никогда не паниковали, хотя случаи заражения в сборной Норвегии были уже тогда, когда они одновременно с нами находились на сборах в итальянской деревне.

Моя группа тренировалась в другом месте, чем норвежская олимпийская сборная. Ближе всего из норвежцев за последние дни я пересекалась с Мартином Левстрёмом Ньенгетом», — приводит слова Степановой норвежское издание Dagbladet.

Ранее инфекцией подверглись действующий олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер, члены женской команды Анне Кальво и Хейди Венг.