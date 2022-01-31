Российская лыжница Степанова потратила призовые на покупку билета до Пекина в бизнес-классе

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о том, что потратила свои призовые за победу в эстафете на покупку авиабилета бизнес-класса.

«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере! Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет. Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю , как атлету тяжело лететь 9 часов ( думаю, не атлету тоже - не знаю, не пробовала) - а в » бизнесе» можно выспаться, что и было сделано», - написала Степанова в своем инстаграме.

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Напомним, что победа на этапе Кубка мира в Лиллехамере стала для нашей женской эстафетной команды первой с 2004 года. Степанова была в Норвегии финишером сборной России.

Вся четверка победителей, а помимо Степановой - это Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина, выступит на зимних Олимпийских играх в Пекине.