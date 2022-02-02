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«Скольжение очень тугое». Тренер сборной России по лыжам высказался о трассе в Пекине

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
02 февраля 2022 09:38
автор: Александр Бойченко

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о сложностях олимпийской трассы в Пекине.

«По трассе могу сказать одно: здесь достаточно тяжёлый рельеф. Добавляет тяжести скольжение лыж. За полтора часа мы проехали 23 километра, устали так, будто проехали 40 или 50. Скольжение очень тугое. Вчера катались классикой, сегодня коньком. Гонки будут на выносливость, на выживание», — приводит слова Турышева «Матч ТВ».

Отметим, что первой дисциплиной, в которой разыграют медали в Пекине, станет скиатлон. Гонки пройдут 5 и 6 февраля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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