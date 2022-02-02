Алекс Харви: Скиатлон выиграет Нисканен, Большунов станет вторым

Бывший канадский лыжник Алекс Харви сделал прогноз на классическую раздельную гонку Олимпиады-2022 в лыжах. По словам экс-спортсмена, победу одержит финн Ииво Нисканен.

«Думаю, Нисканен выиграет мужскую гонку на 15 км. Ииво умеет доводить себя до главных стартов, и в этой дисциплине он доминировал. Второе место - Большунов, третье - Холунд. Тяжелая трасса, большая высота, раздельный старт. Мне кажется, здесь Клебо не сможет взять медаль», — сказал Харви в эфире подкаста Fasterskier.

Мужская раздельная гонка на 15 км пройдет 11 февраля. Старт - 11:00 мск. Действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине является швейцарец Дарио Колонья. На Олимпиаде-2018 россиянин Денис Спицов стал третьим.