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Иван Якимушкин - о трассе в Пекине: Такого тупого снега я не видел несколько лет

В Пекине состоится Олимпиада-2022.
02 февраля 2022 10:29
автор: Александр Бойченко

Лыжник сборной России Иван Якимушкин оценил олимпийскую трассу в Пекину, на которой пройдут соревнования в этом виде спорте.

«По погоде такие ощущения, что где-то здесь за горой Абакан. Нужно было сборы в Тее делать. Такого тупого снега я не видел уже несколько лет. Трассы переметённые, снег перемороженный, его наметает на лыжню. Когда идёшь без лыжни, складывается большое преимущество.

Будет интересно, разрешат организаторы на самих стартах идти возле лыжни или нет. Если разрешат, то большая часть спортсменов пойдёт без неё и только в подъёмах будет забегать. Как это в итоге будет выглядеть, узнаем на скиатлоне», — приводит слова Якимушкина «Матч ТВ».

Мужской скиатлон пройдет 6 февраля. Действующим олимпийским чемпионом в этом виде программы является Симен Крюгер, который сдал положительный тест на коронавирус.

Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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