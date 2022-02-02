Панжинский рассказал, в чем заключается слабость Клебо

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский рассказал, в чем заключается слабая сторона четырехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо перед стартом Игр в Пекине-2022.

«Его слабость – дистанционный ход, но сейчас он его подтянул, он и не был очень слабым. Спортсмен обладает огромным запасом скорости, для него главное – ехать в группе. За счёт того, что он функционально силен, он ещё и довольно быстро умеет соображать по ходу гонки, чувствует запас скорости и делает на спринтерской дистанции всё, что хочет», — приводит слова Панжинского Eurosport.ru.

Напомним, что первой гонкой на Олимпиаде в Пекине станет скиатлон на 30 км, который пройдет 6 февраля и начнется в 11:00 мск. Йоханнес Клебо побежит эту гонку со сборной Норвегией.