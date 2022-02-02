В сборной Норвегии заявили, что Клэбо может показать результат на олимпийской трассе

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум уверен, что Йоханнес Клэбо может победить Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Ранее наставник британских лыжников Ханс Кристиан Штадхайм заявил, что трасса, на которой пройдут соревнования, больше подходит россиянину, а также финну Иву Нисканену.

«Нет сомнения, что круг предназначен для мощных лыжников. Но я думаю, что Клэбо доказал в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски», что он может успешно выступить на подобных трассах. На самом деле, все будет решать форма спортсмена», - приводит слова Носсума NRK.

Соревнования пройдут в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу.

В общей сложности лыжники разыграют 12 комплектов наград.