Фалла и Янсруд выступят знаменосцами сборной Норвегии на Олимпийских играх

Лыжница Майкен Фалла и горнолыжник Хьестиль Янсруд будут знаменосцами сборной Норвегии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

31-летняя Фалла — олимпийская чемпионка 2014 года в спринте, а также серебряный и бронзовый призер Игр-2018.

36-летний Янсруд — олимпийский чемпионк 2014 года в супергиганте. Дважды серебряный и дважды бронзовый призер Олимпийских игр.

Напомним, что церемония открытия пройдет 4 февраля и начнется в 15:00 по мск. На прошлой Олимпиаде-2018 в Корее Норвегия заняла первое место в общекомандном зачете с 39-ю медалями (14-14-11).