Женская сборная Норвегии по лыжам не смогла использовать максимальную квоту для участия в скиатлоне

Тренерский штаб сборной Норвегии выставил три своих лыжницы для участие в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Таким образом, норвежцы не использовали максимальную квоту в четыре спортсменки.

У норвежской команды четыре квоты, но из-за положительных тестов на ковид они потеряли Хэйди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Представители тренерского штаба не меняли их на других спортсменов из заявки.

«К сожалению, мы не можем выставить полную команду», — сказал Уле Иверсен, тренер сборной Норвегии, которого цитирует NRK.

Поэтому в первом старте Олимпийских игр от Норвегии будут бежать только Тереза Йохауг, Рагниль Хага и Элен Мари Фоссесхольм.