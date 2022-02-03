Тренер сборной России Крамер рассказал, сколько нужно потратить для олимпийского золота

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, сколько нужно потратить денег, чтобы стать олимпийским чемпионом.

«Это зависит от многих факторов. А если серьезно, то если все посчитать, то получится бюджет около 150 тысяч евро. Это на одного человека, на один сезон.

Чтобы иметь реальный шанс на олимпийское золото, спортсмен должен иметь генетический талант и правильный режим тренировок с юных лет. Цена оттачивания навыков вырастает минимум до 200 тысяч за сезон. На олимпийский цикл нужно потратить не менее 600-700 тысяч. В эту сумму входит все: тренеры, врач, физиотерапевт, проезд, сборы. Лыжи, обувь и палки на этом уровне почти всегда предоставляются спонсорами, поэтому мы не учитываем эти расходы», — цитирует Крамера Daily Skier.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первая гонка состоится в формате скиатлона 5 и 6 числа.