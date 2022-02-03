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Тренерский штаб сборной Финляндии огласил состав на скиатлон

Гонки пройдут 5 и 6 числа.
03 февраля 2022 09:45
автор: Александр Бойченко

Стал известен состав женской и мужской сборных Финляндии на первую гонку Олимпиаде-2022 - скиатлон.

В женском скиатлоне, который состоится 5 февраля, выступят Криста Пярмякоски, Кертту Нисканен, Йоханна Матинтало и Анне Кюллонен. В мужском скиатлоне, который пройдёт 6 февраля, примут участие Ийво Нисканен, Пертту Хюваринен и Реми Линдхольм.

Напомним, что Криста Пармякоски является бронзовым призером Олимпиады-2018 в этом же виде программы. Золото тогда завоевала шведка Шарлотт Калла, серебро у норвежки Марит Бьорген.

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источник: Yle
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