Сергей Турышев: Ожидали от Олимпийской деревни чего-то большего

Тренер лыжной сборной России Сергей Турышев рассказал, что он не совсем доволен условиями, которые предлагаются спортсменам в Олимпийской деревне Пекина.

«После обеда сходили с Юлей Ступак в тренажёрный зал – он очень большой, множество беговых дорожек, много велосипедов. Но специализированных для лыжников тренажёров маловато.

Мы с трудом подобрали тренажёры для силовой работы. Честно говоря, ожидал от Олимпийской деревни чего-то большего, хотя бы как в большинстве фитнес-залов в России, где есть реально любые тренажёры», — написал Сергей Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

Отметим, что Олимпийские игры стартуют 4 февраля. Первые соревнования среди лыжников состоятся 5 и 6 февраля в формате скиатлона.