Никоай Зимятов: Большунову с его опытом нужно пробовать бежать всю программу Олимпиады

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов считает, что лидеру мужской сборной России по лыжам Александру Большунову по силам пробежать всю программу Олимпийских игр в Пекине.

«Думаю, что программа Олимпийских игр достаточно растянутая, и такие подготовленные спортсмены, как Александр, должны всё это выдержать. Ему хватит дней между стартами на восстановление. Нужно пробовать ему с его опытом бежать всю программу», - передает слова Зимятова Metaratings.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Большунов стал четырехкратным призером Игр. Он трижды выиграл серебро: в эстафете, командном спринте и марафоне 50 км, а также единожды стал бронзовым призером в личном спринте классикой.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.