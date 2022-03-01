Норвегия запретила российским лыжникам участвовать в этапе Кубка мира в Драммене

Норвежская лыжная ассоциация не допустила российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене.

Норвежцы уведомили об этом FIS, которая не отстраняла россиян от соревнований. Также на старт не выйдут белорусские лыжники.

Данный запрет распространяется на все соревнования под эгидой FIS на территории страны.

Напомним, ранее Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований, запланированных на территории страны. Кроме того, отечественные спортсмены отстранены от участия в них, либо лишены флага и гимна.