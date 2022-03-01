Организаторы этапа Кубка мира в Норвегии попросили зрителей прийти в цветах флага Украины

Организаторы спринтов в Драммене (Норвегия) попросили болельщиков, которые собираются посетить гонки, прийти на трибуны в желто-синей расцветке в поддержку Украины.

Также в Холменколлене трамплин для прыжков будет подсвечен синим и желтым цветом, сообщает NRK.

В последние дни многие организации утверждали, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна исключить российских спортсменов из всех соревнований. Однако FIS приняла решение о дальнейшем участии россиян на заключительных этапах Кубка мира.

Напомним, что в Драммене 3 марта пройдут спринты, после чего лыжники отправятся в Осло для участия в «королевских» марафонах (5 марта).