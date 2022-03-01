Генсекретарь FIS заявил, что Норвежская лыжная ассоциация не имеет права не допускать россиян

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что у Норвежской лыжной ассоциации нет полномочий отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира.

«Норвежская лыжная ассоциация может заявить, что не хочет участия России и Беларуси, но не может отказать им в участии. Это нарушение правил FIS», - приводит слова Виона NRK.

Однако, источник отметил, что вопрос отстранения россиян и белорусов стоит перед заседанием правления FIS.

Напомним, что Норвежская лыжная ассоциация заявила, что не будет принимать соревнования, если до них допустят спортсменов из России и Белоруссии.