Клэбо и другие спринтеры сборной Норвегии сдали положительные тесты на коронавирус

Спринтерская команда мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам, включая Ховарда Таугбеля, Эрика Валнеса, Поа Голберга, Синдре Скара и Йоханнеса Клэбо, сдала положительные тесты на коронавирус.

«Большинство причин указывает на то, что сезон для меня окончен. Теперь я сосредоточен только на том, чтобы поправиться и как можно скорее приступить к тренировкам. А что будет дальше, посмотрим», - приводит слова Клэбо NRK.

Напомним, что Норвегия уведомила FIS о том, что откажется от проведения домашних этапов Кубка мира, если до них будут допущены россияне и белорусы.