Бородавко заявил, что международный сезон для сборной России по лыжным гонкам завершен

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил о том, что национальная команда снялась с международных турниров до конца сезона.

Мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершен, - сказал NRK тренер сборной России Юрий Бородавко.

Напомним, что Норвегия уведомила FIS о том, что откажется от проведения домашних этапов Кубка мира, если до них будут допущены россияне и белорусы.

Добавим, что Наталья Непряева является лидером Кубка мира с преимуществом более чем в 250 очков от ближайшего конкурента.