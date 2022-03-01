Вяльбе подтвердила досрочное завершение международного сезона для российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что национальная команда не примет участие в оставшихся гонках международного сезона.

Ранее тренер российской сборной Юрий Бородавко заявил об отъезде спортсменов из Норвегии, где должны были пройти два этапа Кубка мира – в Драммене (3 марта) и Осло (5-6 марта).

– Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта, – цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Добавим, что данный момент российская лыжница Наталья Непряева занимает первое место в общем зачете Кубка мира. У мужчин на второй строчке располагается Александр Большунов, уступая лидерство лишь Йоханнесу Клэбо из Норвегии.