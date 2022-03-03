Большунов – о решении FIS: Надеялись, что все разрешится и сможем выступать на соревнованиях

Российский лыжник Александр Большунов высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Напомним, что 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о том, что ни один лыжник из России и Белоруссии не примет участие в соревнованиях под эгидой организации до конца текущего сезона. Данное решение было принято советом FIS в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

– Сейчас никаких мыслей нет. Надеялись, что все разрешится и сможем выступать на соревнованиях, тем более что соревнования и спорт – это мир. Норвежская федерация и норвежские спортсмены, как я понял, против нашего участия – для меня это непонятная ситуация. Сезоном доволен, но осадочек остался, – сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в нынешнем сезоне Кубка мира Большунов занимает второе место в общем зачете, набрав 878 очков. На прошедшей Олимпиаде в Пекине спортсмен завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.