Фалла одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Драммене

Лыжница из Норвегии Майкен Касперсен Фалла стала победительницей спринта классическим ходом в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Драммене.
Отметим, что в финальном забеге 31-летняя спортсменка показала на финише результат 2 минуты 52,31 секунды. На второй строчке расположилась шведка Йонна Сундлинг, уступившая лидеру 0,53 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Словении Анамария Лампич (+1,97).
Напомним, что 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о том, что лыжники из России не примут участия в соревнованиях под эгидой организации до конца текущего сезона. Данное решение было принято советом FIS в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
источник: «Советский спорт»