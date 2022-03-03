Лыжник из Франции Жув стал победителем спринта в рамках этапа Кубка мира в Драммене

Сегодня, 3 марта, в норвежском Драммене завершился финальный забег мужского спринта классическим стилем в рамках этапа Кубка мира.

Отметим, что победу в прошедших соревнованиях одержал представитель Франции Ришар Жув, преодолевший дистанцию за 2 минуты 32,84 секунды. Вторым стал китаец Ван Цян (+1,59), а тройку лучших замкнул еще один француз – Лука Шанава (+2,32).

Напомним, что российские спортсмены не были допущены к оставшимся гонкам текущего сезона. Ранее соответствующее решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).