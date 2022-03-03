Тренер лыжной сборной не верит, что результаты Кубка мира заморозят

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не считает, что организаторы Кубка мира примут решение заморозить результаты на момент отстранения России и Белоруссии.

«Думаю, никто не заморозит Кубок мира. Для чего тогда этапы проводить? Доведут до логического завершения. Вопрос - будет ли финал Кубка мира. Мы ничего не сможем сделать, если Наташа не станет королевой Кубка мира в этом сезоне. Не думаю, что заморозка произойдет», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, россияне успели принять участие в этапе в финском Лахти, однако уже не стартовали в норвежском Драммене. FIS отстранила команду от участия в турнире наряду со сборной Белоруссии.

Непряева лидирует в общем зачете среди женщин с достаточно внушительным отрывом. В текущем сезоне лыжница стала победительницей многодневки «Тур де Ски», а также завоевала три медали на Олимпийских играх в Пекине: золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.