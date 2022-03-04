Жув заявил, что победа в спринте на этапе Кубка мира в Драммене поможет ему в будущем

Французский лыжник Ришар Жув прокомментировал свою победу в спринте, состоявшимся накануне в норвежском Драммене.

«Это победа на Кубке мира, и я принимаю ее. Да, я прекрасно понимаю, что в стартовом протоколе не хватало многих соперников, поэтому это победа на перспективу», - приводит слова Жува RT, ссылаясь на Nordic Magazine.

Напомним, что в гонке не принимали участие как лыжники из России, которые были отстранены до конца сезона по решению FIS, так и норвежские спринтеры, включая Йоханнеса Клэбо, заразившиеся коронавирусом.