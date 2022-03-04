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Губерниев - о норвежцах: Они же наказали сами себя, не допустив русских до соревнований

На этапах Кубка Мира в Драммене и Осло не будут присутствовать российские спортсмены.
04 марта 2022 16:13
автор: Александр Бойченко

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев считает, что Норвежская ассоциация лыжного спорта совершила большую ошибку, не дав возможность российским спортсменам соревноваться на своих этапах Кубка мира.

«Они же наказали сами себя. Там не будет этой русской машины. Я не сомневаюсь, что и Клебо, и всем остальным хотелось обыграть лучших. Для них же мотивация — Большунова обыграть. Ведь вот в чём соль, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ.

Напомним, что сборная России по лыжным гонкам досрочно завершила международный сезон из-за того, что в Норвегии нашим спортсменам запретили участвовать в соревнованиях вопреки решению FIS.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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