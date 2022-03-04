Йохауг завершит свою карьеру на Кубке мира по окончании текущего сезона

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры по окончании сезона-2021/22.

Отметим, что последней гонкой для 33-летней спортсменки на этапах Кубка мира станет старт на 30 км в Хольменколлене (Норвегия), который пройдет завтра, 5 марта. В дальнейшем Йохауг планирует выступать только в лыжных марафонах.

– 5 марта 2011 года я одержала победу в гонке на 30 км на домашнем этапе КМ. Тогда мне впервые удалось выиграть на взрослом уровне. Похоже круг замкнется, когда я выйду на старт в Хольменколлене. Мне очень не хочется заканчивать свое путешествие. Однако я считаю, что пришло время заниматься другими делами, а не только лыжными гонками, – написала Йохауг на своей странице в Instagram.

Напомним, что Йохауг является трехкратной победительницей Кубков мира (2013/14, 2015/16, 2019/20). В общей сложности на счету спортсменки 79 побед в гонках КМ.

Также в списке достижений норвежки четыре золотых медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Тереза 14 раз одерживала победы в соревнованиях.