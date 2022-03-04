Текущий сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершится в Фалуне

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о том, что нынешний сезон Кубка мира завершится в шведском Фалуне.

Отметим, что изначально заключительным этапом сезона должны были стать соревнования в Тюмени с 18 по 20 марта, однако FIS отменил гонки в России. В конечном итоге организация не смогла найти другое место проведения этапа.

Добавим, что этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 11 по 13 марта.

В данный момент российская лыжница Наталья Непряева занимает первое место в общем зачете Кубка мира. У мужчин на второй строчке располагается Александр Большунов, уступая лидерство лишь Йоханнесу Клэбо из Норвегии.