Бьерген отреагировала на завершение карьеры Йохауг

Восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьерген прокомментировала заявление своей соотечественницы Терезы Йохауг о завершении карьеры.

«Это было эмоционально. Думаю, это было непростым решением и она пролила слёзы», — приводит слова Бьорген Aftonbladet со ссылкой на Adresseavisen.

Заключительной гонкой Йохауг станет «королевский» марафон в Осло в ближайшие выходные.

Напомним, что Йохауг является трехкратной победительницей Кубков мира (2013/14, 2015/16, 2019/20). В общей сложности на счету спортсменки 79 побед в гонках КМ.

Также в списке достижений норвежки четыре золотых медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Тереза 14 раз одерживала победы в соревнованиях.