Эбба Андерсон: Для меня Йохауг - человек, на которого нужно равняться

Шведская лыжница Эбба Андерсон заявила, что четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг является для неё примером для подражания.

«Я думала, что она, по крайней мере, будет соревноваться ещё один год. Для меня Тереза — человек, на которого нужно равняться. Она держалась на таком высоком уровне в течение стольких сезонов, была для меня источником вдохновения. Мне немного грустно, что она заканчивает», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

Напомним, что Йохауг является трехкратной победительницей Кубков мира (2013/14, 2015/16, 2019/20). В общей сложности на счету спортсменки 79 побед в гонках КМ.

Также в списке достижений норвежки четыре золотых медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Тереза 14 раз одерживала победы в соревнованиях.